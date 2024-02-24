F-16 должны изменить ситуацию: в ГУР сказали, сколько боевых самолетов имеет в своем распоряжении Россия

По данным украинской разведки, сейчас у страны-агрессора России есть почти 300 боевых самолетов. Все эти борта противник может использовать против нас.

Об этом в интервью "Интефакс-Украина" сказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. "Много", – так он ответил на вопрос о том, сколько боевых самолетов сейчас есть в распоряжении у россиян.

По словам Скибицкого, на ситуацию могут повлиять истребители F-16, которые скоро должна получить Украина. Эти боевые самолеты являются одним из средств, которые могут уничтожать вражескую авиацию, в частности самолеты, которые противник применяет для нанесения бомбовых ударов.

Заместитель начальника ГУР отметил, что РФ поставила себе задачу уничтожить и нашу авиацию, и инфраструктуру. Враг не прекращает попыток разрушить украинские аэродромы, по которым регулярно наносит удары разными видами оружия.

"Вот три дня подряд противник бомбил аэродром Канатово (недалеко от Кропивницкого – Ред.), пытаясь поразить баллистическими ракетами. И это как раз тот подход врага, чтобы не дать нам возможность разместить там авиацию. Они очень боятся, что мощная западная техника придет в Украину. А мы уже четко уверены и знаем, что западные образцы вооружения намного лучше и имеют преимущество над российским, советским вооружением. Любые. Это и точность, и эффективность, и другие параметры", – подчеркнул Скибицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Украины 22 февраля был отдельный специальный доклад о подготовке нашего государства к переходу на F-16. Есть "положительные детали", заявил президент Владимир Зеленский.

Он также показал кадры тренировки украинских пилотов на F-16. Гарант отметил, что все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе.

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