'Все украинцы ждут': Зеленский показал тренировку украинских пилотов на F-16. Видео

Украинские пилоты и техники продолжают проходить обучение на одномоторных легких самолетах F-16 Fighting Falcon. Разработанные сначала как дневные истребители для получения преимущества в воздухе, они превратились в всепогодные многоцелевые самолеты, и со временем боевые машины должны появиться на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Украине они очень нужны для борьбы в войне с РФ, и благодаря западной поддержке сейчас наши военные уже тренируются на самолетах в Дании. Видео с учений появилось 23 февраля в официальных соцсетях президента Владимира Зеленского.

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и громад и возможности наших Сил обороны Украины. В то время как наши пилоты и персонал продолжают обучение, я благодарен коалиции F-16, которая приближает этот день", – отметил он.

На кадрах показали фрагменты с интенсивного курса управления F-16, который летчики Воздушных сил ВСУ проходят на базе Скрюдструпа – "несмотря на строгие погодные условия, нехватку времени и необходимость вернуться в бой".

"Наш боевой опыт действительно трудно переоценить, но все же это очень сжатая программа. На мой взгляд, наибольшим стимулом для нас здесь является не наш опыт, а мотивация вернуться и продолжить воевать", – отметил украинский пилот с позывным Moonfish.

Он добавил, что не имеет ничего против украинских МИГов, но F-16 – это суперклассный самолет с точки зрения пилота, более маневренный.

"Такое впечатление, что самолет сам побуждает тебя управлять им более агрессивно", – признался военный.

Авторы сюжета указали, что конструкция F-16 чрезвычайно сложна, а Украина до сих пор не имела доступа к столь современным и передовым системам. Их одновременно называют серьезным вызовом и для украинских техников, ведь именно они будут ответственны за состояние самолетов.

"Сначала, как мы только знакомились с этой системой, она нам показалась непонятной и нереальной для интегрирования в Украину. Но сейчас я понимаю, что это очень упрощает работу, экономит время. Это действительно стоит того, чтобы мы продвигались вперед. Если хотим развиваться как страна, как структура в Воздушных силах, мы должны черпать этот опыт в разных странах, уже давно преступивших этот этап", – признался техник Игорь.

Отмечается, что для Украины наличие в арсенале F-16 – вопрос выживания, особенно сейчас, когда Россия активно наступает по всей линии фронта. С такими самолетами пилоты ВСУ смогут отогнать вражескую авиацию от украинских границ и свести к минимуму возможность использования управляемых авиабомб, которые российские оккупанты ежедневно применяют против гражданского населения и военных.

Главнокомандующий Королевскими ВВС Дании Ян Дам подчеркнул, что Дания и Украина – две европейские страны, но между их культурами все же существенная разница. Хотя благодаря опыту обучения, обе стороны смогли обменяться знаниями и создать прочный фундамент для дружеских отношений.

"Мы вместе переживаем это сложное время", – отметил он.

Украина со своей стороны поблагодарила всех участников коалиции за то, что они объединились, чтобы помочь стране защитники свое небо, ведь F-16 точно сделают украинцев сильнее.

Коалиция F-16 была сформирована в июле 2023 года между Украиной и еще 14 государствами-партнерами. В частности, ее возглавили США, Дания и Нидерланды. Кроме них, туда вошли Норвегия, Великобритания, Греция, Люксембург, Канада, Польша, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия и Швеция. Все они работают над передачей ВСУ F-16, обучением пилотов и обслуживпющего персонала самолетов, а также подготовкой инфраструктуры в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на заседании Ставки Верховного главнокомандующего был отдельный специальный доклад о подготовке Украины к переходу на F-16. Президент Владимир Зеленский заявил о "положительных деталях" и о том, что Воздушные силы ВСУ станут сильнее.

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