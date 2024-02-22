Зеленский: есть положительные детали касательно F-16, наши Воздушные силы станут сильнее

На заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины 22 февраля был отдельный специальный доклад о подготовке нашего государства к переходу на F-16. Есть "положительные детали", заявил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал об этом в обращении к гражданам вечером в четверг, 22 февраля. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Гарант отметил, что на Ставке обсуждалась не только оперативная ситуация, но и другие стратегические вопросы.

"Все параметры первой партии самолетов: конкретные сроки поставки, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новейшие способности на линии фронта", – заявил президент.

Также на Ставке доклады представили главнокомандующий Вооруженными силами ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, украинская разведка, ведомства, отвечающие за вооружение. Особое внимание уделили Авдеевскому и южному направлениям.

22 февраля Зеленский провел встречу с представителями государств-партнеров – с членами дипломатического корпуса, которые работают в Украине.

"Очень важно, что в нашей столице, в нашей стране продолжается нормальная дипломатическая работа, даже можно сказать – рутинная работа между украинскими дипломатами и иностранными представителями, между нашими институтами и международными организациями. И я благодарен каждому государству, каждому лидеру, чьи представители – в Украине и с Украиной. Это одно из свидетельств веры в наше государство, уважения к украинскому народу и доверия к нашей силе, к нашей способности достигать украинских целей", – подчеркнул гарант.

Также Зеленский провел "очень конкретный" разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Я благодарен тебе, Шарль, господин президент, за полную конструктивность. Первое – абсолютно неприемлемая ситуация на границе с Польшей. Проинформировал о нашей украинской инициативе немедленной встречи на границе наших представителей, Украины и Польши, а также Европейской комиссии. Я благодарен за поддержку, готовность приложить свои усилия для того, чтобы как можно быстрее защитить интересы европейской безопасности и вернуть всей ситуации сугубо правовой характер. Договариваться стоит и предложения Украины – вполне конкретные. Второе. Обсудили с Шарлем, с господином президентом, наши усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины – утверждения государствами-членами Евросоюза", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что у Украины абсолютно рациональная цель – уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. "И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет", – отметил президент.

Он отметил сразу несколько стран за новую поддержку наших Сил обороны.

К примеру, Дания объявила уже 15-й оборонный пакет. В него, в частности, вошли боеприпасы и дроны.

"Великобритания – есть объявления о подготовке пакета, и в частности он придаст силы для отражения российских штурмов. Есть пакет от Новой Зеландии, который усилит нашу логистику, разведку и связь. А также за поддержку в тренировке наших воинов", – рассказал Зеленский.

"Чем больше из Москвы звучит безумных заявлений, тем больше должна быть наша сила", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, по мнению издания Foreign Policy, первые F-16 могут появиться в Украине в июне 2024 года. В то же время 12 подготовленных пилотов для управления этими самолетами должны прибыть в страну до конца финансового года в США – обычно это сентябрь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!