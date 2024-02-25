Еще шесть украинских пилотов начали обучение на F-16 в Британии. Фото

В Великобритании шесть украинских пилотов прошли обучение с инструкторами на самолетах Tutor. Сейчас они уже тренируются на истребителях F-16 Fighting Falcon.

Об этом сообщают ВВС Великобритании в Twitter. Самолеты Tutor в Королевских ВВС используют для начальной летной подготовки и оценки полетов.

"Шесть опытных украинских боевых пилотов прошли обучающую программу с инструкторами Королевских ВВС Великобритании и сейчас тренируются на реактивных самолетах F-16 Fighting Falcon", – говорится в сообщении.

В королевских ВВС добавили, что это часть вклада Великобритании в Коалицию воздушных возможностей для достижения Украиной паритета в воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пилоты и техники продолжают проходить обучение на одномоторных легких самолетах F-16 Fighting Falcon. Разработанные сначала как дневные истребители для получения преимущества в воздухе, они превратились во всепогодные многоцелевые самолеты и со временем такие боевые машины должны появиться на вооружении Воздушных сил ВСУ.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего был отдельный специальный доклад о подготовке Украины к переходу на F-16. Президент Владимир Зеленский заявил о "положительных деталях" и о том, что Воздушные силы ВСУ станут сильнее.

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