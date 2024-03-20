Боеприпасы для F-16 и не только: Нидерланды выделят Украине военную помощь на €350 млн

В Нидерландах анонсировали пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов евро. Амстердам закупит боеприпасы для украинских самолетов F-16 на 150 миллионов евро непосредственно у промышленности своей страны.

Об этом на своей странице в соцсети Х написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. "На вчерашнем заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) Нидерланды подтвердили нашу постоянную поддержку Украины", – отметила она.

Также Нидерланды вместе со странами-партнерами заключили контракт на закупку новых ISR-дронов на сумму около 200 миллионов евро.

Напомним, что в среду, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили пути усиления оборонных возможностей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды, которые возглавляют авиакоалицию, передадут Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. Однако это еще не все – страна также обязуется предоставить нам 22 военных патрульных катера и три боевых корабля. Кроме того, Киев получит от Амстердама не менее 9 гаубиц.

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