Не только F-16: Нидерланды передадут Украине боевые корабли, катера и гаубицы

Нидерланды, которые возглавляют авиакоалицию, передадут Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16. Однако это еще не все – страна также обязуется предоставить нам 22 военных патрульных катера и три боевых корабля.

Кроме того, Киев получит от Амстердама не менее 9 гаубиц. Об этом в пятницу, 1 марта, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Здесь и сейчас мы продолжим оказывать военную и финансовую поддержку и продолжим искать еще пути, как нам помочь. Приведу в пример наши последние закупки: мы бесплатно предоставим 22 военных патрульных катера от нидерландской полиции и пограничной службы, а также 3 боевых корабля CB90, 4 радарные системы и не менее 9 гаубиц", – сказал он.

Рютте также прокомментировал предоставление Украине истребителей F-16. По его словам, все идет по расписанию и позже в этом году они уже будут летать в украинском небе.

"Но впереди еще много работы. Одна вещь, о которой мы сегодня договорились, заключается в ускорении процесса. То есть мы хотим убедиться, что впереди не будет неожиданных препятствий, которые мы еще не обсудили", – добавил премьер Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В рамках чешской инициативы Амстердам выделит более 100 миллионов евро на закупку боеприпасов для Сил обороны Украины в государствах по всему миру.

– Также президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между государствами. Политики встретились 1 марта в Харькове.

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