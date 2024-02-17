Нидерланды поставят Украине по меньшей мере 24 истребителя F-16, – Рютте

Премьер-министр Нидерландов рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16. Именно эта страна возглавляет так называемую авиакоалицию.

Такое заявление Марк Рютте сделал в интервью на полях Мюнхенской конференции безопасности. По его словам, истребителей будет не менее двадцати четырех.

"В этом деле прогресс. Идем, в принципе, за графиком. Поэтому это хорошие новости. Потому что мы надеемся и пытаемся передать их как можно скорее", – отметил чиновник.

Он также добавил, что количество самолетов, на которые может рассчитывать Украина, будет "не менее двадцати четырех".

"24 истребителя будет точно. Возможно, и больше. Но точно – не меньше", – подчеркнул премьер Нидерландов.

Напомним, ранее министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна присоединяется к военной коалиции, которая будет поставлять Украине передовую технологию беспилотников. Это должно усилить ее наступательный потенциал в войне против страны-агрессора.

Обещание голландцев поступило в дополнение к истребителям F-16, артиллерии, боеприпасам и системам ПВО, которые уже были предоставлены Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа стран НАТО передаст ВСУ миллион БПЛА. Передача будет осуществлена в рамках военной помощи.