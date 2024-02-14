Умеров о результатах 'Рамштайна': будет больше дронов и ПВО, по F-16 идем по графику

В среду, 14 февраля, состоялось 19 заседание Контактной группы по обороне Украины. Участие в заседании приняли представители оборонных ведомств почти 50 стран-партнеров, они провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции способностей.

О результатах "Рамштайна-19" рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook. Он констатировал, что сегодня официально начала работу Коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также Коалиция дронов.

Умеров анонсировал усиление украинского ПВО как системами, так и ракетами к ним.

По словам министра, в Коалицию интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны присоединились уже 15 стран.

"Артиллерийские системы и снаряды – в повестке дня. В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты", – сказал Умеров.

Комментируя поставки Украине истребителей F16, министр отметил:

"Идем по графику в рамках всех договоренностей с партнерами".

Также, по словам Рустема Умерова, в Украине будет больше дронов. Для этого власти усиливают взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем. К коалиции дронов присоединились 8 стран: Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.

Также на заседании Контактной группы по обороне Украины обсуждали проблему заминированности территории нашей страны. По словам министра, к усилиям по разминированию Украины официально присоединились 20 стран.

"Поддержка партнеров есть. Работаем, чтобы выбить россиян с наших территорий – как на земле, так и в море и на небе", – резюмировал Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании "Рамштайна-19" подписали Меморандум по противовоздушной обороне для Украины, а также обсудили увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинского ПВО. Министр обороны Рустем Умеров представил партнерам нового главкома Александра Сырского.

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