Представили Сырского и обещают хорошие новости: все детали 19-й встречи в формате 'Рамштайн'

В Брюсселе, Бельгия, началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". На нем обсудят увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинской ПВО.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин в онлайн-формате, ведь свой визит он отменил из-за госпитализации. Минобороны США транслирует наживо заседание.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Facebook, что на "Рамштайне" представит партнерам нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также в заседании принимает участие начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу. Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хороших новостей", – анонсировал Умеров.

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