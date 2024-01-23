Началась новая встреча в формате 'Рамштайн': какие прогнозы

Во вторник, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG, так называемый Рамштайн). Это первая в этом году, а всего 18 встреча военной коалиции в поддержку Украины с участием представителей из почти 50 стран.

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Заседание этого месяца проходит в формате онлайн-конференции. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Украинскую делегацию на встрече возглавляет Министр обороны Рустем Умеров. В состав делегации также входят:

1. Генерал-лейтенант Александр Павлюк - первый заместитель Министра обороны Украины,

2. Генерал Валерий Залужный - Главнокомандующий ВСУ,

3. Генерал-лейтенант Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ,

4. Генерал-лейтенант Кирилл Буданов - Начальник Главного управления разведки Министерства обороны,

5. Роман Машовец - заместитель Руководителя Офиса Президента,

6. Генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель Начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Заседание официально открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона обратился к участникам встречи со вступительным словом. Он подчеркнул, что сейчас критически необходимо предоставить Украине больше оружия.

"Мы должны предоставить Украине больше наземных систем ПВО и не пошатнуться в нашей поддержке ", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона в очередной раз подчеркнул, что противостояние с Россией имеет глобальное значение для глобальной безопасности, поэтому союзники должны усилить поддержку Украины.

"Если мы потеряем самообладание, если вздрогнем, если нам не удастся сдержать других потенциальных агрессоров, то только спровоцируем еще большее кровопролитие и еще больший хаос", - отметил Остин во вступительной речи на открытии "Рамштайна".

Министр обороны США констатировал, что бой, который ведет Украина, "важен для всех наших стран".

"Невероятно храбрые украинские войска продолжают борьбу против кремлевских захватчиков на большой линии фронта в условиях ужасной зимней погоды. Украинские защитники продолжают наносить значительные потери силам Кремля. Путин продолжает жертвовать потрясающим количеством российских войск в своей опрометчивой и безрассудной. "Беспилотники деморализуют украинский народ и сломают боевой дух украинской армии. Поэтому я призываю эту группу копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата", – добавил он.

Остин также отметил, что после двух лет войны украинский народ решительно противостоит российской агрессии и оккупации, а российская армия "сильно ослаблена и деморализована".

"Российская армия продолжает снова нести значительные жертвы, а Украина вернула большую часть суверенной территории, захваченной Россией со времени неспровоцированного вторжения", – добавил он.

Кроме того, министр также отметил, что США осуществляют тщательный мониторинг предоставленной Украине помощи и за все это время не выявили злоупотреблений или нецелевого использования американского оружия.

"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" – подчеркнул Ллойд Остин.

Остин поблагодарил союзников и партнеров, объявивших о новых пакетах долгосрочной помощи в области безопасности. В частности, он отметил Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Великобританию.

Министр обороны Украины Рустем Умеров во вступительной речи поблагодарил все страны, которые поддерживают наши Силы оборон и, в частности, в развитии коалиций способностей.

По его словам, сейчас необходимо наращивать долгосрочные пакеты военной помощи Украины.

Министерство обороны, со своей стороны, готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться нашим боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями.

"Достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей являются критически важной составляющей успеха. Но для прорыва нужны инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны", – добавил Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, 17-й саммит "Рамштайн" состоялся 22 ноября. По его итогам, Украина заручилась получением новых пакетов вооружений, а также удалось создать новую коалицию: наземных средств противовоздушной обороны.