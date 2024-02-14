На 'Рамштайне' будет доклад по F-16 для Украины, – посол при НАТО

Глава украинской миссии при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" коалиция будет докладывать о подготовке истребителей F-16 для Воздушных сил ВСУ. Это заседание состоится 14 февраля, перед началом встречи министров обороны стран Альянса.

Об этом Галибаренко сказала во время общения с журналистами в Брюсселе, передает "Громадське радіо". Она рассказала, что подготовка к передаче Украине F-16 проходит на нескольких уровнях.

"Есть несколько составляющих. То есть, не только содержание самой машины, но это также обучение пилотов: навыки, английский язык. Плюс огромный пласт – обучение персонала, который будет обслуживать самолеты. И это так же запускалось где-то вместе с пилотами, на одном уровне. Плюс еще подготовка определенной инфраструктуры. Потому что не все наши взлетно-посадочные полосы к этому готовы", – отметила дипломат.

По словам Галибаренко, все происходит по графику, никаких отставаний нет. Первые самолеты для ВС ВСУ ожидаются уже весной 2024 года.

"Пройдет встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-то более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 – это из реалистических сроков, которые у нас назывались", – сообщила Наталья Галибаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Штатах заявили, что у Национальной гвардии США достаточно денег для завершения обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16. При расширении программы потребуются дополнительные средства.

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