Страны НАТО планируют передать Украине миллион дронов: Столтенберг рассказал детали

Группа стран НАТО передаст вооруженным силам Украины миллион беспилотных летательных аппаратов. Передача будет осуществлена в рамках военной помощи.

Об этом в четверг, 15 февраля, во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, это поможет спасти жизнь украинцев.

Он отметил, что сегодня, 15 февраля, состоялось очередное заседание Совета Украина-НАТО. Во время него глава Минобороны Украины Рустем Умеров проинформировал партнеров об обстановке на передовой, а государства-члены Альянса подчеркнули важность дальнейшей поддержки нашей страны.

Также Столтенберг сообщил, что за последние несколько дней Канада, Финляндия и Норвегия анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, включающие оборудование и запчасти для истребителей F-16, а также средства ПВО для защиты от российской авиации и ракетных обстрелов.

"Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона дронов для Украины. 20 стран-членов НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизнь украинцев", – добавил генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Латвия совместно возглавят очередную коалицию по оказанию помощи Украине. В ее пределах наше государство получит 3 тысячи беспилотников, в том числе и FPV-дроны, доказавшие свою высокую эффективность на поле боя.

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании продлит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года. Этот шаг призван помочь украинскому бизнесу, пострадавшему от войны.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Великобритания готова к обороне, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено дополнительное финансирование министерства обороны.