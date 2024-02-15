Британия и Латвия возглавят коалицию дронов для Украины и предоставят беспилотников на $250 млн: подробности

Великобритания и Латвия совместно возглавят очередную коалицию по оказанию помощи Украине. В ее пределах наше государство получит 3 тысячи беспилотников, в том числе и FPV-дроны, доказавшие свою высокую эффективность на поле боя.

Об этом заявил министр обороны Грант Шапс, говорится на сайте государственного сектора Соединенного Королевства. Это первый проект, который будет запущен в рамках коалиции. Его стоимость составит 200 миллионов фунтов стерлингов (251 миллион долларов США).

Отмечается, что в дроны, которые закажет Британия для Украины, будут производить, в частности, и британские производители, что даст толчок развитию отрасли и будет способствовать росту экономики.

"Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается – в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников в Украине", – подчеркнул Шапс.

"Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по развитию жизненно необходимого для Украины потенциала беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин терпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Правительство Великобритании продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года. Этот шаг призван помочь украинскому бизнесу, пострадавшему от войны.

– Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Великобритания готова к обороне, если Россия решит начать нападение на страну. Для этого обеспечено дополнительное финансирование министерства обороны.