'Предоставляем именно то, что нужно': Нидерланды присоединились к коалиции по поставке Украине дронов

Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая поставит Украине передовую технологию беспилотников. Это должно усилить ее наступательный потенциал в войне против страны-агрессора.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерку обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. Обещание голландцев поступает в дополнение к истребителям F-16, артиллерии, боеприпасам и системам ПВО, которые уже были предоставлены Киеву.

По словам Оллонгрен, для ее страны могут возникнуть дополнительные расходы в дополнение к 2 миллиардам евро, уже выделенным на 2024 год.

"Беспилотники одни из важнейших средств поражения в этой войне. И мы об этом, конечно, знаем. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции дронов вместе с другими странами. Мы должны убедиться, что делаем то, что нужно. А именно увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем именно то, что нужно Украине", – рассказала министерша в преддверии двухдневных встреч глав минобороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

Беспилотные аппараты, благодаря их относительно низкой стоимости, стали важной частью военной стратегии как Украины, так и России для разведки и поражения целей. Обе стороны сейчас используют тысячи маленьких недорогих дронов для наблюдения и атак на поле боя, а также наращивают флоты БПЛА для преодоления больших расстояний, которые могут нести более тяжелые камеры или взрывчатку.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров поддержал постановление, разрешающее проводить оборонные закупки через систему Prozorro. В частности, это касается дронов иностранного производства – например, Mavic, Autel и Matrice.