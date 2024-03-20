'Мы говорим': в Пентагоне назвали 'красные линии' для Украины в использовании F-16

Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер назвал "красные линии" в использовании Украиной истребителей F-16. Он отметил, что Запад считает, что эти самолеты могут использоваться только в пределах суверенной территории Украины для защиты своих границ.

Об этом Патрик Райдер заявил в интервью "Радио Свобода". Сейчас воздушная коалиция, созданная западными партнерами для поддержки Украины, фокусируется на обеспечении подготовки украинских пилотов, необходимой для управления этими самолетами, чтобы, в конце концов, доставить F-16 в Украину.

"Мы здесь говорим о предоставлении Украине уникального воздушного потенциала, цель которого сосредоточиться на защите Украиной своей суверенной территории внутри суверенных границ Украины", – заявил Патрик Райден.

Ранее сообщалось, что западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки снабжения постоянно переносились. Сейчас речь идет уже о июле 2024 года. При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать только на 6 самолетов из 45 обещанных.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики и инженеры продолжают обучение на американских истребителях F-16. Пилоты уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по целям. Процесс перехода на новые боевые самолеты не может быть быстрым, однако Украина делает все для его ускорения.