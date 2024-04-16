'Больше не стреляет': украинские разведчики обезвредили российский ЗРК 'Стрела 10'. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и вооружение на полях сражения в Украине. 14 апреля бойцы подразделения ГУР Министерства обороны Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Пламенное "поздравление" от защитников оккупанты получили именно в тот день, когда они праздновали день войск ПВО России. Подробности и видео были опубликованы в Telegram-канале ГУР.

"14 апреля 2024 года бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "стрела 10". В этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России, поэтому получили должное приветствие. Вследствие атаки российская "стрела" больше не стреляет ― комплекс обезврежен!" – отмечено в подписи к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как защитники обнаружили комплекс и направили на него FPV-дроны. В некоторые моменты вблизи "Стрели-10", судя по видео, были и оккупанты. Досталось ли кому-нибудь из них, когда прилетело по ЗРК, в разведке не уточнили.

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины отменяли российский танк Т-90 в Донецкой области.

Всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем (всего 11 609), 13 боевых бронированных машин (13 809) и средство ПВО (759) оккупационной армии.