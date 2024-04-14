Ситуация обострилась: в ВСУ назвали два самых горячих направления фронта на востоке
Самыми горячими направлениями фронта в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остаются Бахмутское и Авдеевское. Ситуация в районах боевых действий сложная, но контролируемая.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, в последние дни ситуация на восточном фронте обострилась, противник активизировал наступательные действия.
Волошин отметил, что высшее руководство государства-агрессора поставило оккупантам задачу захватить Часов Яр до 9 мая.
"Это их определенный символизм", – объяснил спикер.
Он рассказал, что вблизи указанного населенного пункта враг круглосуточно штурмует малыми группами в сопровождении артиллерии и авиации. В то же время Силы обороны наносят потери противнику в живой силе и технике.
Как отметил Волошин, учитывая усложнение ситуации, "руководство приняло соответствующие решения". Он заверил, что Украина успеет усилить фронт средствами РЭБ и ПВО, о чем говорил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По словам генерал-полковника, в настоящее время в Силах обороны работают над повышением качества подготовки, в частности, морально-психологической составляющей войск. Командование сосредоточено на наращивании численности высокотехнологичных БПЛА с подготовленными операторами, повышении качества проведения асимметричных действий для снижения боевого потенциала армии РФ.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В ISW сообщили, что оккупанты ведут оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, не имеющих общей стратегической цели. Это дает врагу возможность добиться тактических успехов в одном из секторов по их выбору.
– Также вражеская армия продолжает давить в Ивановском и Богдановке на Бахмутском направлении с целью прорвать оборону украинских войск. Враг пытается полностью занять территорию этих населенных пунктов, чтобы в дальнейшем оккупировать Часов Яр.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!