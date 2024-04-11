Оккупанты пытаются 'дожать' два села на флангах Часова Яра: в ВСУ рассказали о ситуации. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает натиск в Ивановском и Богдановке на Бахмутском направлении с целью прорвать оборону украинских войск. Враг пытается полностью занять территорию этих населенных пунктов, чтобы в дальнейшем оккупировать Часов Яр.

По состоянию на 11 апреля россиян в городе Часов Яр нет, однако Ивановка и Богдановка более чем наполовину оккупированы. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, сейчас путинские войска "дожимают" два села на флангах Часова Яра, хотя за последние сутки противник тактических успехов не имел. В то же время оккупанты продолжают обстреливать сам населенный пункт и пытаются выйти на его окраины.

Украинские воины держат оборону, поэтому врага на территории Часова Яра нет. При этом Федоренко подчеркнул, что Ивановское и Богдановка более чем наполовину под контролем оккупационных войск.

"Ивановское на текущий момент на 70% находится под оккупацией противника, 30% под контролем Сил обороны. Богдановка на текущий момент – точно такая ситуация: где-то 70% оккупировано, 30% под нашим контролем", – рассказал Федоренко.

Силы обороны продолжают активную работу, чтобы восстанавливать положение в населенных пунктах. Защитники выбивают врага с занятых позиций, поэтому по несколько улиц в селах постоянно переходят из рук в руки.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что сейчас оккупанты наиболее настойчиво пытаются наступать на востоке страны. Ближайшие месяцы будут непростые, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Ранее сообщалось, что под Часовым Яром на Донетчине российские самолеты-штурмовики накрыли огнем свою пехоту. Пилоты могли получить такой приказ, ведь сегодня в войсках РФ все активнее используются заградительные отряды, которые не позволяют оккупантам сбежать с поля боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!