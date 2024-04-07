Под Часовым Яром российские самолеты накрыли огнем свою же пехоту: Калашников рассказал, что происходит в рядах врага

Под Часовым Яром на Донетчине российские самолеты-штурмовики накрыли огнем свою же пехоту. Пилоты могли получить такой приказ, ведь сегодня в войсках РФ все активнее используются заградительные отряды, которые не позволяют оккупантам сбежать с поля боя.

Об этом рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона 7 апреля. По его словам, оккупанты для своих наступательных действий задействуют как пехоту при поддержке бронетехники, так и авиационной составляющей.

"Непосредственно на поле боя появляются их штурмовые самолеты. Однако все их атаки были отбиты. Они не просто отошли, а просто убегали", – сказал Калашников.

Он добавил, что под Временным Яром российские самолеты-штурмовики нанесли огненное поражение по своей же пехоте, пытавшейся покинуть поле боя.

"Не знаю, была ли у пилотов такая команда или приняли своих за чужих, но то, что у них действуют эти заградительные отряды, это давно точно известно, это мы могли наблюдать, когда они еще штурмовали Бахмут", - рассказал пресс-офицер.

Олег Калашников не исключил, что российские летчики получили приказ ударить по своим:

"Сегодня у них только усиливается такое явление, как бросать в бой своих частично мобилизованных и не давать им возможности вернуться, то есть ставить их в такой тупик. Поэтому возможно, что такое огневое нанесение именно аивацией это было по приказу".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер группировки войск "Хортица" Андрей Задубинный рассказал, что ситуация в городе Часов Яр чрезвычайно тяжелая, но "оккупантов там нет".

4 апреля начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус сообщил, что враг усилил наступление в направлении города. По его словам, ситуация там, вероятно, самая сложная за все время полномасштабной войны.

В конце марта соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что оккупанты зашли на окраины Часова Яра и заняли там высоту, чего нельзя было допускать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!