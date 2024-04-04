Ситуация очень сложная: в Часовом Яру рассказали об усилении наступления оккупантов

Войска Российской Федерации усилили наступление в направлении Часового Яра Донецкой области. Ситуация в городе, вероятно, самая сложная за все время полномасштабной войны.

Заявление об этом сделал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус. В четверг, 4 апреля, он дал комментарий каналу "Эспрессо".

Чиновник указал на большие разрушения, которые приносят городу вражеские обстрелы.

"Сегодняшняя ситуация за все время, пожалуй, самая сложная. Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день. К счастью, без пострадавших, но большое количество пожаров и поврежденного жилья. Каждый день мы наблюдаем такую картину, поэтому все сложнее и сложнее. То, что усиливается вражеское наступление, мы это чувствуем", – сказал Чаус.

В Часовом Яру по состоянию на 4 апреля работал только один магазин, сообщил глава ВГА. Базовые потребности горожан обеспечиваются точечно.

"Есть станции подзарядки, подключенные к генераторам, и люди имеют возможность зарядить свои гаджеты, телефоны, ноутбуки, фонарики. Относительно воды – сложный вопрос, потому что ее нужно довезти. У нас есть скважина, однако обеспечить более 700 людей водой сложно. Есть точки выдачи гуманитарной помощи, которые обеспечены баками с водой. Именно туда люди могут приходить и набирать воду. Однако враг бьет по гражданскому населению, применяя FPV-дроны, такие факты зафиксированы уже неоднократно", – добавил Чаус.

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 4 апреля, на Бахмутском направлении в течение суток защитники страны отбили более 20 атак. Там российские оккупанты при поддержке авиации пытались улучшить свое тактическое положение.

Как писал OBOZ.UA:

– В ВСУ ранее рассказали, что на Бахмутском направлении российские войска сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр.

– По словам соучредителя проекта DeepState, аналитика Романа Погорелого, противник зашел на окраины города и занял высоту.

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