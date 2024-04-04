Генштаб: на Бахмутском направлении продолжаются горячие бои, оккупантам дали отпор в Херсонской области

В четверг, 4 апреля, на Бахмутском направлении продолжаются горячие бои. Кроме того, украинские военные дали отпор оккупантам в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб в своей традиционной сводке. Всего за сутки зафиксировано 57 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удар. Также он совершил 49 обстрелов из РСЗО. В свою очередь подразделениями ракетных войск Украины нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Уничтожены две артиллерийские системы оккупанта, радиолокационная станция, станция РЭБ. Атаковано два средства ПВО противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфине Сумской области и Огурцово Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов.

Штурмовых действий на Купянском направлении враг не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районе населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области. Там оккупант при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено более 20 атак. Враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник также нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области. Там оккупанты пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Противник нанес авиационные удары в районах 5 населенных пунктов Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. При поддержке авиации россияне 19 раз пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении в течение суток враг, при поддержке авиации, предпринял 3 неудачные попытки атаковать позиции наших войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районе Роботино Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за сутки совершено 5 атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Напомним, в Украине вечером в четверг, 4 апреля, прозвучала воздушная тревога во всех регионах. Она связана со взлетом российского самолета МиГ-31К – потенциального носителя ракет "Кинжал".

4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным.

Кроме того, российские оккупационные войска в четверг, 4 апреля, нанесли четыре авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. В результате 2 человека погибли, а еще один получил ранения.

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