Войска РФ нанесли 4 авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области: есть жертвы

Российские оккупационные войска в четверг, 4 апреля, нанесли четыре авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. В результате 2 человека погибли, а еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. "Городок подвергся 4 авиаударам сегодня вечером. Есть информация о двух погибших и 1 раненом", – говорится в сообщении.

Также зафиксированы повреждения многочисленных частных домов. Специалисты продолжают устанавливать точные последствия обстрела.

Филашкин отметил, что вся Донетчина, особенно прифронтовые города и городки, опасна для жизни.

"Не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйте своевременно!" – призвал он.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 4 апреля, в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате удара погиб мирный житель.

4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным.

Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам, он был в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.

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