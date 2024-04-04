Оккупанты ударили по Харьковщине, погиб мужчина

Российские оккупационные войска в четверг, 4 апреля, в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате удара погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он уточнил, что оккупанты совершили атаку по Харьковскому району между населенными пунктами.

"В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным.

Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам, он был в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.

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