Враг поднял в воздух МиГ: по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В Украине вечером в четверг, 4 апреля, прозвучала воздушная тревога во всех регионах. Она связана со взлетом российского самолета МиГ-31К – потенциального носителя ракет "Кинжал".

Сирены прозвучали около 19:35. Воздушные силы Вооруженных сил Украины на официальном Telegram-канале подтвердили ракетную опасность.

"Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призвали военные граждан.

Примерно в 20:04 во всех областях страны был объявлен отбой тревоги.

Во время действия режима тревоги советуем находиться в безопасных местах, спуститься в укрытие и находится там до отбоя.

Напоминаем: снимать на фото и видео и публиковать в сети информацию о работе украинской ПВО запрещено! За это грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– Россия в сутки способна использовать примерно до 100 ракет разного типа. Однако враг тратит не все имеющиеся снаряды, а оставляет стратегический запас для чрезвычайных случаев, рассказал ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

– В течение марта 2024 года РФ применила против Украины более 400 разных ракет, более 600 дронов-камикадзе Shahed и более 3000 управляемых авиабомб.

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