'Ситуация там тяжелая': в ВСУ сказали, есть ли российские войска во Временном Яру

Оккупационная армия не захватила город Часов Яр на Донетчине. Однако боевые действия в населенном пункте продолжаются.

Об этом сказал спикер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный в комментарии изданию Reuters. Он отметил, что ситуация в городе чрезвычайно тяжелая, но "россиян там нет".

"Ситуация там тяжелая, бои продолжаются, но российских войск там нет", - рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Андрей Задубинный.

В четверг, 4 апреля, начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что войска Российской Федерации усилили наступление в направлении города. Пока ситуация там, вероятно, самая сложная за все время полномасштабной войны.

Как писал OBOZ.UA:

– В ВСУ ранее рассказали, что на Бахмутском направлении российские войска сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр.

– По словам соучредителя проекта DeepState, аналитика Романа Погорелого, противник зашел на окраину города и занял высоту.

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