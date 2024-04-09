'Ближайшие месяцы будут непростые': в ГУР оценили ситуацию на фронте

Ситуация на фронте продолжает оставаться сложной. Враг пытается давить на наши позиции, украинские защитники продолжают сдерживать нашествия окупантов. В ближайшие месяцы ситуация на линии боевого столкновения будет непростой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона. Он очертил ситуацию на фронте.

По словам представителя ГУР, сейчас военные действия совершаются по всей линии фронта, но "отдельным направлением стоит восток, Донецкая и Луганская области". Там россияне особенно активно пытаются наступать.

"Ближайшие месяцы будут непростые. Мы сейчас это наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в том числе на востоке, от российских окупантов. И ситуация по Часовом Яру и на других участках - это все видно в живом режиме", - подчеркнул Юсов.

Напомним, по данным Генштаба, в течение суток 9 апреля было зафиксировано 66 боевых столкновений на фронте. Больше всего враг атаковал в течение дня на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Там наши защитники отразили 45 вражеских штурмов – 25 на Бахмутском и 20 и Новопавловском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины накануне уничтожили 209 единиц вооружения и военной техники захватнической армии РФ. Во время боевых задач за сутки защитники ликвидировали и ранили по меньшей мере 850 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабной войны на украинской земле уничтожены около 449 250 российских военнослужащих.

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