Враг активизировался на Бахмутском направлении: ВСУ отразили 25 атак армии РФ – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки оказалось Бахмутское направление – такое заключение можно сделать из вечерней сводки Генштаба ВСУ по состоянию на 9 апреля.

Всего в течение суток зафиксировано 66 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 73 авиаудара, совершил 81 обстрел из РСЗО (в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения).

В свою очередь, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Ракетные войска нанесли поражение 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и наращивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районе населенного пункта Уманское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, восточнее Водяного, Урожайное где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Ту в течение суток совершена 1 атака на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины накануне уничтожили 209 единиц вооружения и военной техники захватнической армии РФ. Во время боевых задач за сутки защитники ликвидировали и ранили по меньшей мере 850 окупантов. Таким образом, с начала полномасштабной войны на украинской земле уничтожено около 449 250 российских военнослужащих.

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