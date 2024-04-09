ВСУ обезвредили 850 оккупантов и 45 вражеских ББМ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины накануне уничтожили 209 единиц вооружения и военной техники захватнической армии РФ. Во время боевых задач защитники ликвидировали и ранили по меньшей мере 850 оккупантов.

С начала полномасштабной войны на украинской земле слегло около 449 250 российских военнослужащих. Данные о потерях врага по состоянию на 9 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские воины обезвредили 45 боевых бронированных машин (всего 13 620), 30 артиллерийских систем (11 386), 23 танка (7110) и два средства ПВО (753) ВС РФ.

Защитники неба сбили 37 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 9033). Также бойцы сожгли 71 единицу вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 181), одну – спецтехники (1868).

Кроме этого, за время войны ВСУ сбили 2065 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов, уничтожили 1039 РСЗО, потопили 26 кораблей/катеров и одну подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ССО эффективно уничтожили две БМП и БТР, а также девять оккупантов на Донетчине. Сокращать численность вражеских войск бойцам помогали FPV-дроны.

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