Отработали точно: бойцы ССО уничтожили бронетехнику и оккупантов в Донецкой области. Видео

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав оккупационной армии РФ на востоке нашей страны. Сокращать численность вражеских войск бойцам помогают FPV-дроны.

В результате точных ударов оккупанты потеряли три единицы бронетехники. Об этом в Telegram сообщают Силы специальных операций ВСУ.

Операторы подразделения ССО Украины провели разведывательные действия в Донецкой области. Во время разведки была обнаружена бронетехника противника, в частности, БМП и БТР.

С помощью FPV-дронов украинские военнослужащие нанесли огневое поражение по российской технике. После этого воины ССО приступили к уничтожению личного состава вражеской армии.

В результате отработки по позициям противника было уничтожено две единицы БМП и один БТР. Также воины ССО ликвидировали 9 оккупантов. Еще четверо захватчиков были ранены.

Напомним, хащитники Украины в течение суток 7 апреля уничтожили на фронте 165 единиц российской военной техники и вооружения. Также воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 890 оккупантов. Потери личного состава ВС РФ с начала их полномасштабного вторжения достигли уже 448 400.

Ранее сообщалось, что защитники Украины в течении семи дней (с 1 по 7 апреля) "отминусовали" у российских войск как минимум 16 объектов во временно захваченных ими украинских населенных пунктах. Взрывы у оккупантов гремели на складах с оружием, командных пунктах и местах базирования.

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