ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов и 40 артсистем армии РФ – Генштаб

Защитники Украины в течение суток боев уничтожили на фронте и не только 165 единиц российской военной техники и вооружения. Также воины ликвидировали и ранили по меньшей мере 890 оккупантов.

Потери личного состава ВС РФ с начала их полномасштабного вторжения достигли уже 448 400. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы Сил обороны обезвредили 40 артиллерийских систем (всего 11 356), 24 боевых бронированных машин (13 575), 13 танков (7087), три РСЗО (1039) и два средства ПВО (751) армии РФ.

В небе защитники сбили российскую крылатую ракету (всех 2065) и 40 беспилотников оперативно-тактического уровня (8996).

Кроме этого, ВСУ сожгли 39 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 1100) и три – специальной техники (1867).

За время полномасштабной войны Силы обороны лишили вражеское войско 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подводной лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ с помощью HIMARS уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21" вместе с пехотинцами. В сеть попало эффектное видео.

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