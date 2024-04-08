ВСУ уничтожили с помощью HIMARS российский комплекс РЭБ 'Поле-21' вместе с пехотинцами. Эффектное видео

Украинские воины продолжают эффективно применять оружие, предоставленное западными партнерами. При этом бойцы уничтожают лучшие образцы техники армии кафиров.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ". Отмечены действия операторов Сил специальных операций.

С их помощью был уничтожен российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", а также пехотинцев вооруженных сил страны-агрессора, разгружавших волонтерскую помощь на заправке в селе Большие Копани Херсонской области.

Операторы 73 Морского центра специальных операций ССО имени кошевого атамана Антина Головатого навели на цель HIMARS.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные с помощью РСЗО HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавляя системы связи ССО в этом направлении.

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