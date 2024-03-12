Воины ССО уничтожили новейший российский комплекс РЭБ 'Палантин'. Видео

Украинские военные с помощью HIMARS уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавляя существующие системы связи ССО на этом направлении.

Об этом сообщают Силы специальной обороны. Украинские военные сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению для последующего поражения.

Отмечается, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружен мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Комплекс вел радиоэлектронную разведку, подавлял существующие системы связи Сил обороны на этом направлении. огневого поражения враждебная цель уничтожена.

Справка

"Палантин" – российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Комплекс ведет радиоэлектронную разведку, подавляет существующие и перспективные системы связи соперника, основанной на современной программно-определяемой платформе SDR.

Позволяет "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах и создавать препятствия для его сотовой и транкинговой связи. "Палантин" при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об авиационном ударе по враждебному пункту управления, который размещался на танкере, и поблагодарил украинских летчиков за успешную боевую работу.

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