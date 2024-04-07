Минус 16 вражеских объектов: ВСУ устроили оккупантам горячий сезон 'бавовны'

Защитники Украины в течении семи дней (с 1 по 7 апреля) "отминусовали" у российских войск как минимум 16 объектов во временно захваченных ими украинских населенных пунктах. Взрывы у оккупантов гремели на складах с оружием, командных пунктах и местах базирования.

"Бавовна" была зафиксирована в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины. Карту демилитаризации вражеского войска опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Всего за неделю у армии страны-агрессора России стало меньше на три склада с БК и 13 КП/штабов:

– Скадовский район, Херсонщина – минус БК и попадание в базирование;

– Мелитополь, Запорожская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – минус 2 КП, два попадания в базирование;

– Сватовский район, Луганщина – минус БК и базирование;

– Каховка, Херсонщина – попадание в базирование;

– Генический район, Херсонщина – попадание в базирование;

– Волновахский район, Донетчина – минус БК;

– Донецк – попадание в базирование;

– Токмак, Запорожская область – попадание в базирование;

– Горловский район, Донетчина – попадание в базирование;

– Бердянский район, Запорожская область – попадание в базирование.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины продолжают удачно уничтожать российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Именно благодаря такой "птичке" защитники поразили РСЗО "Ураган" на территории РФ.

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