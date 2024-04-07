'Очень редкий случай': защитники Украины с помощью дрона поразили российский РСЗО 'Ураган'. Видео

Воины Сил обороны Украины продолжают удачно уничтожать российскую военную технику с помощью FPV-дронов. Именно благодаря такой "птичке" защитники поразили РСЗО "Ураган" на территории РФ.

Видео опубликовал активист Сергей Стерненко в Telegram-канале. Он поблагодарил украинцев, которые продолжают донатить на такие БПЛА для ВСУ.

"Очень редкий случай – дроном поражена РСЗО "Ураган", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинский FPV-дрон преследует передвигающуюся в населенном пункте российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Стерненко уточнил, что речь идет о территории Белгородской области РФ. Именно там воины подразделения Chimera "словили" российскую БМ-27 с помощью дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники FPV-дроном сожгли автомобиль с оккупантами на южном направлении. Часть захватчиков стала "грузом 200", а остальные получили ранения.

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