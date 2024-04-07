'Рассчитали на 200-300': на юге пограничники-аэроразведчики сожгли авто с оккупантами. Видео

Украинские пограничники нанесли потери российским захватчикам на юге нашей страны. Бойцы ГПСУ сожгли автомобиль с оккупантами, часть россиян была ликвидирована.

Остальные военные страны-агрессора получили ранения. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Аэроразведчики обнаружили машину, на которой ехали россияне, и проследили за ней до базы противника, которую тот обустроил в одном из домов. Там по транспортному средству сразу ударили FPV-дронами.

"Пограничники-аэроразведчики точной работой с FPV-дронов сожгли автомобиль оккупантов, а его пассажиров "рассчитали" на 200-300", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной гвардии Украины показали видео ночной охоты FPV-дронов на оккупантов вблизи Тернов на Донетчине. Враг пытается наладить свою логистику на Лиманском направлении в темное время суток, однако в результате несет потери в живой силе и технике.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!