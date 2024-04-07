"Рассчитали на 200-300": на юге пограничники-аэроразведчики сожгли авто с оккупантами. Видео
Украинские пограничники нанесли потери российским захватчикам на юге нашей страны. Бойцы ГПСУ сожгли автомобиль с оккупантами, часть россиян была ликвидирована.
Остальные военные страны-агрессора получили ранения. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
Аэроразведчики обнаружили машину, на которой ехали россияне, и проследили за ней до базы противника, которую тот обустроил в одном из домов. Там по транспортному средству сразу ударили FPV-дронами.
"Пограничники-аэроразведчики точной работой с FPV-дронов сожгли автомобиль оккупантов, а его пассажиров "рассчитали" на 200-300", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной гвардии Украины показали видео ночной охоты FPV-дронов на оккупантов вблизи Тернов на Донетчине. Враг пытается наладить свою логистику на Лиманском направлении в темное время суток, однако в результате несет потери в живой силе и технике.
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