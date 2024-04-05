Оккупанты обречены на смерть: появилось видео ночной охоты FPV-дронов на захватчиков возле Тернов

В Национальной гвардии Украины показали видео ночной охоты FPV-дрони на оккупантов вблизи Тернов Донецкой области. Враг пытается наладить свою логистику на Лиманском направлении в темное время суток, однако в результате несет потери в живой силе и технике.

Соответствующие кадры 5 апреля опубликовала пресс-служба Нацгвардии. Там отметили, что ночью по целям отработали операторы роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) 12-й бригады "Азов".

В Нацгвардии добавили, что оккупанты пытаются наладить передвижение и логистику в ночные часы, однако операторы 12-й бригады "Азов" уничтожают технику и пехоту врага во время таких его ротаций.

"Больше ночных дронов – больше уничтоженной техники и личного состава врага", – заявили нацгвардейцы и призвали поддержать сбор на тепловизионные FPV для 12-й бригады "Азов".

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что на Лиманском направлении враг пытается штурмовать село Терны пехотой и усиленной бронетехникой.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко ранее показал видео уничтожения тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи Тернов. Российский комплекс был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

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