Прямое попадание, у оккупантов не было шансов выжить: в Нацгвардии показали уничтожение российского 'Солнцепека' возле Тернов. Видео

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео уничтожения вражеской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи Тернов Донецкой области. Российский комплекс, ведущий огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами, был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

Соответствующие кадры были опубликованы 3 апреля в Telegram-канале Пивненко. По словам командующего, ТОС-1 "Солнцепек" уничтожили ночные дроны 12-й бригады "Азов".

Редкая система РФ как раз отправилась на обстрел позиций Сил обороны на Лиманском направлении.

"Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" прямым попаданием FPV-дрона уничтожили ТОС-1 на марше. Боекомплект машины сдетонировал. Взрыв не оставил экипажу шансов на выживание", – рассказал Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 63-й ОМБр ВСУ уничтожили "Солнцепек" несколькими дронами, после попаданий которых система начала гореть и взрываться. Обезвреживание вражеского оружия стало результатом тщательно спланированной операции Сил обороны.

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