Охота за адским оружием врага: дроны 63-й бригады сожгли российский 'Солнцепек'. Видео

Российские оккупанты применяют на фронте тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", которые ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Теперь у врага стало на одну единицу такого вооружения меньше – ее уничтожили воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Telegram-канале 63-й ОМБр. "Солнцепек" был поражен несколькими дронами, после попаданий которых система начала гореть и взрываться – охота на адское оружие врага завершилась феерически.

Ликвидация "Солнцепека" стала результатом тщательно спланированной операции наших Сил обороны.

Благодаря профессионализму пилотов 63-й бригады дроны смогли прорвать мощные средства РЭБ врага и сжечь "Солнцепек" дотла.

"Спасибо побратимам из 21-й и 95-й бригад за "глаза". Вместе к победе!" – добавили в 63-й ОМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают проводить "демилитаризацию" и "денацификацию" оккупационной армии РФ. За сутки одно лишь подразделение ССО ликвидировало или ранило 25 российских захватчиков и поразило шесть единиц российской техники, среди которых в том числе и ТОС-1А "Солнцепек".

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