Оккупанты пытаются штурмовать Терны бронетехникой: в Нацгвардии рассказали о ситуации

На Лиманском направлении россияне пытаются штурмовать село Терны пехотой, усиленной бронетехникой. На некоторых участках происходит от трех до пяти таких атак.

В них участвуют подразделения численностью в одно-два отделения (около 10-30 оккупантов). Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

По его словам, на Лиманском направлении, в том числе и в районе Серебрянского лесничества, сейчас идут одни из самых активных боев. Благодаря действиям аэроразведчиков НГУ и FPV-дронам, вражеские штурмы удается отразить.

"Так, на восточном направлении за сутки нацгвардейцы уничтожили четыре танка, девять единиц другой бронетехники, поразили РСЗО и два комплекса РЭБ", – рассказал Музычук.

Ранее в ВСУ отметили, что враг перебросил силы на прорыв линии обороны украинских войск возле Тернов, чтобы продвинуться на Лиман.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, за последние две недели войска РФ увеличили количество и масштабы механизированных наступлений на отдельных участках фронта. Там предположили, что враг собрал достаточно живой силы и техники для существенной активизации наступательных усилий по всему театру военных действий.

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