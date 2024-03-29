Оккупанты перебросили силы на прорыв линии на Тернах, чтобы продвинуться на Лиман: в ВСУ рассказали о боях. Карта

На Лиманском направлении фронта ситуация сложнее, чем на Купянском. Там враг постоянно атакует, он перебросил силы под Терны, пытаясь продвинуться на Лиман.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр Станислав Краснов. Он был на обоих направлениях и оценивает, что на Лиманском оккупанты совершают большее количество атак.

"Это связано с тем, что враг на Купянском направлении понес огромные потери. Они смогли прорвать линию на Синьковке, поэтому хотят развивать успех в направлении Тернов", – убежден военный.

Данные разведки и от пленных оккупантов указывают, что под Терны российское командование могло перебросить резервы, которые были сконцентрированы в районе Купянска.

Офицер 95-й ОДШБр говорит, что на Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. Оккупанты идут группами пехоты и большими группами бронехники, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ.

"Пока нам удалось стабилизировать ситуацию, и даже контратаковать и отбросить оккупантов назад", - подчеркнул Краснов.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ на Лиманском направлении постоянно применяют ядовитые вещества и кассетные боеприпасы. На Терны, где еще проживает несколько жителей, враг сбрасывает КАБы.

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