Сбрасывают с квадрокоптеров: в ВСУ рассказали о применении врагом ядовитых веществ

На Лиманском направлении войска Российской Федерации чередуют мясные штурмы малыми группами и более масштабные попытки прорыва при поддержке бронетехники. Для ударов по защитникам Украины оккупанты постоянно применяют отравляющие вещества и кассетные боеприпасы.

Об этом рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов. Он утром 21 марта в эфире "Єдиних новин" рассказал об оперативной обстановке на своем участке фронта.

Каждый день враг совершает там не меньше 10 штурмов. ВС РФ разными методами, в том числе сбросом запрещенных ядовитых веществ, пытаются сделать так, чтобы наши защитники вышли из своих позиций.

"Также применяют постоянно кассетные боеприпасы. Очень часто. Вчера [20 марта] утром были нанесены два мощных авиаудара по три КАБ каждый – шесть КАБ упало на Терны. Там еще до сих пор живет определенное количество гражданских", – рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Добавим: Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 20 марта на Лиманском направлении нашими воинами было отбито 17 атак противника.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты деморализованы и создают заградительные отряды.

– Согласно официальной статистике ГШ ВСУ, Силы обороны Украины за прошедшие сутки (20 марта) ликвидировали или ранили по меньшей мере 750 военнослужащих оккупационной армии РФ.

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