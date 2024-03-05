На Лимано-Купянском направлении россияне деморализованы и создают заградительные отряды, – Синегубов

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты деморализованы и разочарованы. В этой связи руководство вражеской армии решает создать заградительные отряды.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, из многочисленной группы российских военных, которая составляет сотни тысяч, около 40 тысяч – штурмовики.

Остальные же занимаются обеспечением и логистикой.

Синегубов отметил, что личный состав врага нуждается в постоянном пополнении из-за значительных потерь в рядах путинской армии.

"И именно эти 40 тысяч постоянно нужно пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов", – рассказал он.

Армия России собрала на Лимано-Купянском направлении группировку примерно у 122 тысяч оккупантов. Захватчики пытаются штурмовать Синьковку уже несколько месяцев подряд, но успеха в этом направлении враг не имеет.

Оккупанты уменьшили количество штурмов на Купянском направлении. Причина таких "перерывов" всегда одна – враг истощается и ждет подкрепления.

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