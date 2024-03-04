'Причина всегда одна': военный ВСУ объяснил, почему оккупанты уменьшили количество штурмов на Купянском направлении. Видео

Оккупанты уменьшили количество штурмов на Купянском направлении. Причина подобных "перерывов" всегда одна – враг истощается и ждет подкрепления.

Об этом рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов в эфире "Киев24". Он отметил, что вражеские штурмы не прекращаются и происходят волнами.

"Трудно сказали, надолго ли они (штурмы. – Ред.) снизились и насколько они действительно снизились, потому что те пару месяцев, которые мы здесь находимся, штурмы не прекращаются на самом деле и идут будто волнообразно. То есть бывает, что они как бешеные наступают, бывает, что они берут перерыв пару дней, чтобы накопить силы, и снова начинают наступать", – сказал военный.

По его словам, сейчас у оккупантов на этом участке фронта почти не осталось живой силы.

"Сейчас фиксируем уменьшение, но пока неясно, это перерыв краткосрочный, или это будет надолго. Причина все равно всегда одна – они полностью истощаются, у них почти не остается личного состава, они ждут пока подтянут новые подразделения, чтобы продолжить наступление", – рассказал Станислав Краснов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение под Купянском на Харьковщине. Там враг совершил 11 атак в районах Синьковки и Табаевки. Еще пять атак ВСУ отбили на Лиманском направлении.

– По данным Генштаба, за минувшие сутки РФ потеряла 1150 человек убитыми и ранеными, а также сто единиц военной техники и вооружения.

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