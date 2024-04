Войска РФ увеличили количество механизированных наступлений за последние две недели: в ISW объяснили, что это значит. Карта

Оккупационные войска РФ за последние две недели увеличили количество и масштабы механизированных наступлений на отдельных участках фронта. Вероятно, враг собрал достаточно живой силы и техники для существенной активизации наступательных усилий на всем театре военных действий.

Такое предположение сделали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики привели пример нескольких крупных российских атак, начиная со средины марта.

Так, 20 марта украинские официальные лица заявили, что Силы обороны отразили вражеский штурм в направлении Лимана, и опубликовали кадры, на которых видно, как защитники повредили или уничтожили несколько российских бронетранспортеров к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Позже, 30 марта, ВСУ отразили российскую механизированную атаку численностью в батальон возле Тоненького (к западу от Авдеевки), в которой войска РФ задействовали не менее 36 танков и 12 боевых машин пехоты. Тогда украинские силы уничтожили 12 танков и восемь БМП врага.

В начале апреля украинские войска отбивали усиленную механизированную атаку ВС РФ размером со взвод вновь возле Тернов. Воины ВСУ говорили, что оккупанты перебросили силы на прорыв линии возле этого села, чтобы продвинуться на Лиман.

"Российские войска, возможно, активизируют механизированные атаки до того, как весной грязная местность затруднит механизированные маневренные бои. Они, возможно, также активизируют атаки, чтобы воспользоваться нехваткой украинской техники до прибытия ожидаемой западной помощи в сфере безопасности", – предположили в ISW.

Также там не исключают, что Россия в целом усиливает общий темп своих наступательных операций на украинском фронте. Аналитики заметили, что интенсификация механизированных атак агрессора на передовой, как правило, происходила одновременно с активизацией ракетных и дроновых ударов по украинским энергетическим объектам.

Российские силы активизировали свою новую ударную кампанию по гидроэлектростанциям и ТЭС в Украине примерно 22 марта. По мнению специалистов, враг мог прибегнуть к этому, чтобы оказать дальнейшее давление на украинское командование с целью развернуть системы ПВО вдали от линии фронта, чтобы более "безопасно" активизировать действия своей авиации в поддержку наземных атак.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ВС РФ постепенно перебрасывают технику и личный состав на передовые позиции небольшими порциями, что затрудняет ВСУ наблюдение за накоплением врага. Аналитики считают, что это может быть подтверждением того, что Россия готовится к более масштабным штурмовым операциям на фронте.

На днях заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что, по их оценкам, Россия "почти полностью восстановилась в военном отношении" за последние несколько месяцев.

"Предполагается, что Россия готовится и, возможно, уже имеет достаточно живой силы и техники для существенной активизации текущих наступательных операций или их инициирования в других районах фронта", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации заявили, что страна-агрессор Россия готовит новое наступление на май-июнь 2024 года. Вражеские войска постараются атаковать позиции ВСУ на протяжении всего лета. Однако там подчеркнули, что в целом любые наступательные действия врага предсказуемы в войне, поэтому причин для панических настроений нет.

