Россия бросила в бой десятки танков и БМП: ВСУ отбили масштабную атаку возле Авдеевки, в ISW назвали цель врага

Силы обороны Украины 30 марта отбили крупномасштабную механизированную атаку оккупантов численностью батальона возле Авдеевки Донецкой области. Российские силы, включая подразделения 6-го полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа направили 36 танков и 12 БМП на штурм в районе села Тоненке, но наткнулись на мощный отпор со стороны ВСУ.

Это первая такая масштабная атака ВС РФ с тех пор, как они начали операцию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года. На это указали аналитики Института изучения войны, рассказав, в чем может состоять цель врага (Institute for the Study of War, ISW).

Так, на геолоцированных снимках, опубликованных 31 марта неофициальным Telegram-каналом 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригадой ВСУ, видно большое количество уничтоженных и поврежденных российских бронемашин и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).

Украинский военнослужащий заявил, что Силы обороне в ходе боя уничтожили 12 российских танков и восемь БМП. Он отметил, что лобовая атака оккупантов не смогла прорвать украинскую линию обороны.

По данным аналитиков, это первое сообщение о том, что какие-либо подразделения 90-й танковой дивизии ВС РФ участвовали в атаках после захвата Авдеевки. ISW ранее оценивал, что элементы этой дивизии, наряду с другими российскими частями и соединениями, вероятно, представляют собой значительный незадействованный оперативный резерв, и что командование армией РФ может взять на себя обязательство продолжать и активизировать усилия по продвижению к западу от Авдеевки.

"Однако подразделения 6-го танкового полка, судя по всему, потерпели неудачу в атаке 30 марта возле Тоненького. И это позволяет предположить, что элементы незадействованного оперативного резерва России возле Авдеевки могут быть слишком деградированы или по другим причинам неспособны возглавить дальнейшее наступление россиян на запад в ближайшее время", – считают в Институте изучения войны.

При этом там почеркнули, что масштаб российского механизированного наступления 30 марта был значительным. Российские войска не проводили столь крупной механизированной атаки с момента начала локализованной наступательной операции по захвату Авдеевки 19-20 октября 2023 года, когда ВСУ уничтожили почти 50 российских танков и более 100 бронемашин.

Эксперты отмечают, что способность Украины защититься от нападения врага 30 марта, особенно в районе Авдеевки, где они были вынуждены отойти на новые оборонительные позиции после потери города, является положительным индикатором способности страны защищаться от будущих крупномасштабных атак РФ.

"Украинские чиновники вполне обоснованно продолжают предупреждать о способности Украины защититься от ожидаемого летом российского наступления перед лицом нехватки боеприпасов, ограничений в живой силе и задержки западной помощи", – подчеркнули в ISW.

Не исключается, что Силам обороны Украины пришлось потратить значительное количество техники для защиты от российского нападения возле Тоненького. Это также указывает на способность России проводить нападения, которые вынуждают Украину расходовать чрезмерную часть своих и без того ограниченных материальных и людских резервов для защиты.

"Но продемонстрированная ВСУ способность умело защищаться от крупномасштабного российского нападения на особенно критическом участке фронта, несмотря на указанные выше проблемы, позволяет предположить, что украинские силы могут добиться значительных результатов на поле боя, если будут должным образом оснащены", – убеждены военные эксперты.

По их мнению, готовность российского командования направить в атаку под Авдеевкой батальон танков указывает на то, что эта атака была приоритетной задачей. Предполагается, что ВС РФ могут сосредоточить прогнозируемую на весну-лето 2024-го наступательную операцию на западе Донецкой области в надежде закрепить устойчивое, но незначительное продвижение на этом участке. Украинские официальные лица недавно предупредили, что российские силы уже накапливают личный состав вдоль оси Харьков – Луганск, возле Бахмута, Авдеевки и на западе Запорожской области.

"Но мы продолжаем считать, что оккупанты, скорее всего, смогут начать только согласованную крупномасштабную наступательную операцию лишь на одном оперативном направлении из-за ограниченности собственных сил и планирования России", – пришли к выводу в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему ВСУ вышли из Авдеевки и сколько защитников тогда попали в плен. В то же время он отметил, что наступление на Авдеевку стоило врагу больших потерь, о чем вряд ли будут рассказывать в "российском телевизоре".

