РФ готовит новое наступление в Украине, но ВСУ могут бросить вызов российской инициативе при одном условии – ISW

Россия готовит новое наступление на украинском фронте, которое начнется в конце мая или летом 2024 года. Однако ВСУ могут пресечь усилия агрессора, если у них будет достаточно ресурсов – как для обороны, так и для собственных штурмовых действий.

Ранее на такой фактор указал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитики которого соглашаются с озвученным прогнозом.

По их мнению, на сегодня оккупационные войска РФ вернули себе инициативу на всей линии фронта и смогут проводить наступательные операции, когда и где они выбирают – до тех пор, пока держат эту инициативу.

Президент Украины 25 февраля также заявил, что у Сил обороны есть четкий план противодействия российским войскам. Но в ISW считают, что оккупантам удалось вернуть себе инициативу на фронте после украинского контрнаступления летом 2023 года.

Сегодня аналитики предполагают, что Россия, вероятно, сможет определить время, место и масштаб своих будущих наступлений, если ВСУ перейдут в активную оборону на всей линии фронта в 2024 году, тем самым уступив стратегическую инициативу агрессору.

"Российские силы будут иметь возможность маневрировать по концентрации резервов и определять, как и где распределять ресурсы, одновременно заставляя Украину отвечать оборонительно, пока Россия сохраняет стратегическую инициативу", – подчеркнули в Институте изучения войны.

Но при этом там убеждены, что Вооруженные силы Украины могут лишить войска РФ этих возможностей, если будут иметь достаточно ресурсов, чтобы бросить вызов российской инициативе и провести собственные наступательные операции в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий нашей армии на фронте. Какой из них будет претворяться в жизнь, будет зависеть от того, получит ли страна помощь от США.

