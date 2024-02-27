Сырский готовит два плана действий для ВСУ: Зеленский раскрыл детали

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий нашей армии на фронте. Какой из них будет воплощаться в жизнь, будет зависеть от того, получит ли наше государство помощь от Соединенных Штатов Америки.

Об этом в интервью CNN сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что если помощь будет, наши Вооруженные силы смогут начать давать отпор войскам РФ. Если же военной поддержки от Штатов не будет, Силам обороны придется сосредоточиться только на защите и удержании позиций.

По словам гаранта, без помощи от США Украине будет не только трудно получить новые достижения на поле боя, но и будет трудно продолжать защищаться в этом году.

"Люди будут подготовлены, но боеприпасы не будут подготовлены и бригады не будут готовы…не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы обороняться, быть сильными. Это будет очень тяжело", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о своем разговоре со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном о предоставлении Украине пакета помощи от США. После него Зеленский "чувствовал себя оптимистично".

"Он (Джонсон – Ред.) сказал, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, и он на нашей стороне, и он понимает, насколько героичны наши люди, наши воины и мирное население", – сказал гарант.

Президент также обратился за помощью к своему американскому коллеге Джо Байдену. "Я попросил президента (Байдена – Ред.)…"пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу…пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и пожалуйста, можете ли вы договориться?" – рассказал Зеленский.

В вопросе предоставления Украине военной помощи время имеет решающее значение, пишет CNN. Там напомнили, что ранее Зеленский заявил, что Россия может попытаться пойти в новое наступление уже в конце мая.

Как сообщал OBOZ.UA, главком ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на передовые командные пункты военных заявил о "сложной обстановке на многих направлениях". Он отметил, что россияне штурмуют позиции украинских воинов и ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.

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