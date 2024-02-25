Сырский о ситуации на фронте: обстановка сложная на многих направлениях

По итогам поездки на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районах ведения боевых действий главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о "сложной обстановке на многих направлениях". Он отметил, что россияне штурмуют позиции украинских воинов и ситуация на поле боя нуждается в постоянном контроле.

Исходя из реалий фронта, украинское командование обсудило шаги на будущее. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сырского.

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках ответственности. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля. Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск" , – констатировал главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, во время пребывания на передовых позициях в зоне боевых действий вместе с командирами на местах он обсудил дальнейшие шаги, которые помогут стабилизировать ситуацию.

"Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Указал на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранение жизней наших военнослужащих", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Среди прочего Сырский пообщался с командирами бригад и батальонов, удерживающих позиции на передовой. По его словам, такое общение помогло составить реальную картину на отдельных участках фронта и выявить проблемы.

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по положению дел на местах. Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решения для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу", – отметил главком ВСУ.

Напомним, накануне, 24 февраля, Сырский и Умеров обсудили с командующим войсками НАТО в Европе ситуацию на фронте. В частности, главком ВСУ проинформировал Кристофера Каволи о первоочередных потребностях украинского войска. Также они обсудили аспекты усиления составляющих противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, на днях СМИ распространили информацию о том, что Сырский якобы готовит аудит армии. Проверять намереваются, действительно ли те кадровые военные, которые должны находиться на фронте, там реально были.