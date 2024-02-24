Сырский и Умеров обсудили с командующим войсками НАТО в Европе ситуацию на фронте: детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. В ней также участвовал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Об этом Сырский сообщил в пятницу, 23 февраля, на своем канале в Telegram. Военачальник назвал эту беседу содержательной.

"Проинформировал коллегу об обстановке на фронте и первоочередных потребностях Вооруженных Сил Украины. Также обсудили аспекты усиления составляющих противовоздушной обороны Украины", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что поблагодарил генерала Каволи лично и всех партнеров из стран-членов НАТО за помощь и активное взаимодействие в деле освобождения украинской земли от российских оккупантов.

Ранее нардеп от "СН" заявил, что Сырский "готовит большой аудит" армии. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с партией 21 февраля.

"Что касается мобилизации, то президент сообщил, что Сырский готовит сейчас большой аудит в отношении людей, кто где находится, потому что оказалось, что многие из тех, кто должен быть на фронте, на нем не был. Вот когда будет аудит – четче поймем реальное положение дел, а вы, мол, пока работайте с самим законом в Раде", – процитировал нардеп слова президента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Умеров отметил, что Украина усвоила несколько уроков после выхода из Авдеевки в Донецкой области. Прежде всего, речь идет о необходимом количестве вооружения на фронте: ПВО, средствах дальнего поражения и артснарядах.

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