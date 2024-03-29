Сырский объяснил, почему ВСУ вышли из Авдеевки и сколько украинских военных попали в плен при отходе

Украина отвела свои силы из Авдеевки, поскольку враг имел преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Удары управляемыми авиабомбами (КАБ) нарушили целостность обороны, а из-за нехватки боеприпасов для артиллерии не было возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу. В ходе боев 25 украинских защитников попали в плен.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью "Укринформу". "Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед", – сказал он.

Сырский добавил, что также негативную роль сыграла нехватка боеприпасов для артиллерии. Это не позволило вести эффективную контрбатарейную борьбу.

"Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война... Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", – рассказал главнокомандующий.

Он обратился к находящимся в плену врагу защитникам, заверив, что Украина ни о ком не забыла и делает все для освобождения своих военных.

"Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям: мы никого не забыли и делаем все, чтобы вызволить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командования Вооруженных сил", – сказал Сырский.

Военачальник добавил: стоит помнить, что наступление на Авдеевку стоило врагу больших потерь, о чем вряд ли будут рассказывать в "российском телевизоре".

"Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем от пяти самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", – констатировал главнокомандующий.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на Авдеевском направлении было отбито три атаки в районе населенного пункта Семеновка, где враг пытался выбить защитников с занимаемых рубежей.